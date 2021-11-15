محافظ أسوان: شقة غرفتين وصالة لمتضرري السيول

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن السيول التي تعرضت لها المحافظة تسببت في انهيار بعض المنازل المبنية بالطوب اللبن، إذ بلغ عدد المنازل الريفية التي انهارت جراء السيول في أسوان إلى 106 منزل، إضافة إلى انهيارات أخرى جزئية.

وأوضح أن عدد المتضررين لا يتجاوز 500 أسرة، بينما يتم تجهيز 340 وحدة في أسوان، مشيرًا إلى أن بعض الجمعيات تعهدت بفرش البيوت كاملة، حسبما قال في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد».

ستتم إعادة بناء البيت من جديد لكن في مكان بعيد عن مخر السيول

وأضاف «عطية»، أنه ستتم إعادة بناء البيت من جديد، لكن في مكان بعيد عن مخر السيول، وعبّر: «جميع البيوت في مخر السيول ستزال لكن بعد توفير سكن بديل»، مؤكدًا أن الدولة اتخذت كل التدابير لتعويض المتضررين من السيول في أسوان، وتم توفير إيواء عاجل عبارة عن شقة غرفتين وصالة.

وواصل: «محافظة أسوان شهدت ملحمة كبيرة في الأيام الماضية، وطلبنا من المواطنين مغادرة منازلهم الموجودة في مخرات السيول بعد تلقي تحذيرات من الأرصاد، والكثير من الأهالي استجابوا لنداء المحافظة والأرصاد».

توافر الأمصال اللازمة لمواجهة العقارب

وعلى صعيد آخر، أوضح محافظ أسوان، أن المحافظة تتوافر فيها كل الأمصال اللازمة لمواجهة العقارب في محافظة أسوان، كما أن كل المراكز الطبية تحركت في أنحاء المحافظة وبها الأمصال اللازمة لمواجهة العقارب، فضلًا عن اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من أجل مواجهة تلك الحشرات.