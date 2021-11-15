طوارئ بمجمع الإسماعيلية لاستقبال مصابي حادث الطريق الصحراوي

أعلن المجمع الطبي في الإسماعيلية حالة الطوارئ، قبل قليل لاستقبال المصابين في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وقالت مصادر طبية إنه تم استدعاء كافة أطباء واستشاريي الجراحة والمخ والأعصاب والعظام والصدر استعداداً لوصول المصابين إلى قسم الطوارئ.

وأضافت المصادر أن بعض المصابين وصلوا للمستشفي منذ قليل وتنوعت الإصابات ما بين كسر في العمود الفقري وارتجاج ونزيف داخلي وكسور وجروح مختلفة.

12 سيارة إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 12 سيارة اسعاف لنقل المصابين في حادث طريق «الإسماعيلية - القاهرة»، الصحراوي إلي مجمع الإسماعيلية الطبي، وقال شهود العيان إن سيارات الإسعاف وصلت خلال دقيقتين إلى مكان الحادث وبدأت السيارات في الوصول بالتتابع لنقل المصابين.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

وأكدت المصادر أن المصابين هم «أيمن عبد الله أحمد، مقيم بمحافظة أسيوط، 54 سنة، مصاب بجروح وكدمات في الوجه، وأيمن عطعوط، 46 سنة، مقيم بمحافظة قنا، مصاب بكسر في العمود الفقري، ومحمد محمود علي، مقيم بمحافظة أسيوط، 46 سنة، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري وجرح كبير في الرأس، وأحمد حمدي أحمد، 35 سنة، مقيم بمحافظة قنا، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري وجروح بمختلف الجسم».

كما أصيب في الحادث «إسلام محمد عبد الله، 26 سنة، وشقيقه أشرف، 40 سنة، هاني محمدين إبراهيم، 46 سنة، وعبد العال عبد الوهاب، 46 سنة، نور الدين محمد علي، 29 سنة»، جميعهم يقيمون بمنطقة واحدة بمنطقة حي السلام في الإسماعيلية.

كما أسفر الحادث عن إصابة «حسني مبارك ذكي، 19 سنة، مقيم بقنا، ومحمود مبارك محمد، 25 سنة، مقيم بمحافظة قنا ومصاب بنزيف داخلي وكسور مختلفة وكسر بالضلوع».