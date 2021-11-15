حبس شخصين ضبط بحوزهما «حشيش وهيدرو» في الإسماعيلية

أمرت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات ضُبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ومخدر الهيدرو، خلال حملة أمنية استهدفت دائرة حي ثان ومركز ومدينة أبوصوير.

واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال المتهمين حول ضبطهما وبحوزتهما حوالي 5 كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالي من حصيلة بيع المواد المخدرة.

التحريات: المتهمان يروجا المخدرات

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطني والأمن العام»، تابعت، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وكشفت تحريات ضباط البحث الجنائي اتخاذ المتهمين من دائرتى مركز شرطة أبوصوير وقسم شرطة ثان الإسماعيلية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية ونجحا في تكوين شبكة من العملاء خلال فترة وجيزة ما لفت إليهما الأنظار.

القبض علي المتهمين

ونجحت حملة أمنية مكبرة عقب تقنين الإجراءات في القبض على المتهم الأول ويدعى «س.م.س»، في العشرينيات من العمر أثناء وجوده بدائرة مركز شرطة أبوصوير وبحوزته كمية من مخدر الحشيش زنة 5 كيلو جرامات، كما نجحت الحملة في نفس التوقيت في استهداف المتهم الثاني ويدعى «ع.أ.س»، في العشرينيات من العمر خلال استقلاله «توك توك»، بدون لوحات معدنية وبحوزته 5 كيلو من مخدر الهيدرو.

وتحفظت الشرطة علي المواد المخدرة والمضبوطات وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض الإتجار، وبعرضهما علي النيابة العامة أصدرت قرارها المقدم.