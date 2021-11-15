سيولة مرورية بطرق الإسماعيلية رغم الشبورة.. ودوريات أمنية للمتابعة

شهدت محافظة الإسماعيلية، شبورة متوسطة على الطرق السريعة والصحراوية، صباح اليوم الأحد، دون تأثير على حركة السيارات، ووانتشرت الشبورة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق محور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي والإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وزادت كثافة الشبورة قرب الثامنة صباحاً فيما بدأت في التلاشي تدريجياً بحلول التاسعة من صباح اليوم وسط تحذيرات من الارتكازات الأمنية بضرورة خفض السرعات على الطرق.

دوريات أمنية وسيارات إسعاف

وشهدت طرق الإسماعيلية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم انتشار الدوريات الأمنية والمرورية وسيارات الإسعاف تحسباً لوقوع أي صابات، ونبهت الدوريات المرورية على المواطنين صباح اليوم بضرورة عدم تجاوز السرعات المقررة والسير بحذر على الطريق لمنع وقوع الحوادث المرورية بسبب عدم وضوح الرؤية.

إصابة 11 في حادث علي طريق الإسماعيلية

وأصيب 11 شخصا جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي صباح اليوم قرب محطة تحصيل الرسوم، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 12 سيارة اسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

وقال شهود العيان إن السيارة تعرضت للانقلاب وأسفرت عن عدد كبير من الإصابات بينها كسور مختلفة وجروح في مختلف أنحاء الجسد إضافة إلى إصابة عدد منهم بالإغماء، وأضاف شهود العيان أن سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان البلاغ وبدأت في نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما بدأت قوات الشرطة إعادة فتح الطريق مرة أخرى لخلق سيولة مرورية.