الفضاء المصرية: الانتهاء من مركز تجميع الأقمار الصناعية يونيو المقبل

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من مركز تجميع الأقمار الصناعية بمقر وكالة الفضاء بالقرب من العاصمة الإدراية الجديدة، لافتا إلى أنه مخطط الانتهاء من المركز، في يونيو المقبل 2022، لافتا إلى أن الخبراء الصينيين والفرنسيين، متواجدون بالمقر لاستكمال أعمال الإنشاءات وتركيب بعض الأجهزة وتجهيز المركز كي يكون ملائماً للاختبارات.

وكالة الفضاء: إنشاء محطة الاستقبال الأرضي الخاص به في مصر للانتهاء منها الفترة المقبلة

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصري، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه سيتم البدء في تجميع القمر الصناعي المصري «مصر سات 2» بالاشتراك مع وكالة الفضاء الصينية عقب الانتهاء مباشرة من مركز تجميع الأقمار الصناعية، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من الرسومات الهندسية، وحالياً يتم العمل على إنشاء محطة الاستقبال الأرضي الخاص به في مصر للانتهاء منها الفترة المقبلة.

وكالة الفضاء: الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها تعمل بصورة جيدة

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن العمل بالنسبة للأقمار الصناعية التي أطلقت، سواء «ايجبت سات A»، أو «قمر طيبة 1»، يعملان بصورة جيدة ويقدمان خدمات متميزة في مختاف المجالات وفقا لإمكانياتهما، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنهما حتى الآن.