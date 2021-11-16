سوريون يعترضون قوة أمريكية بـ ريف القامشلي.. وانفجارات في البوكمال

شهدت سوريا خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها قيام سوريين بمساندة من جيش البلاد، باعتراض رتل آليات عسكرية لـ القوات الأمريكية حاول العبور بالقرب من قرية شمال شرقي البلاد وأجبروه على التراجع، كما شهدت مدينة البوكمال، عدة انفجارات وسط استمرار طائرات مسيرة مجهولة.

واعترض أهالي قرية سورية واقعة شمال شرقي البلاد بمساندة وحدة من الجيش، رتل آليات عسكرية لـ القوات الأمريكية حاول العبور بالقرب من القرية، وأجبروه على التراجع.

الأهالي رشقوا القوة العسكرية الأمريكية بالحجارة وأجبروها على التراجع

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، نقلا عن مصادر مطلعة، إن أهالي قرية «تل أحمد» في ريف القامشلي، اعترضوا رتلا لـ القوات الأمريكية مؤلفا من مدرعات وجرافة، ورشقوه بالحجارة ومنعوه من المرور وأجبروه على التراجع.

وأضافت المصادر، أن وحدة من الجيش السوري اعترضت الرتل الأمريكي، وأجبرته على التراجع والابتعاد خارج المنطقة.

من جانبه، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، وقوع 4 انفجارات، في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، الخاضعة لنفوذ الميليشيات التابعة لإيران، الواقعة قرب الحدود العراقية، وسط استمرار تحليق طائرات مسيرة مجهولة في الأجواء.

وأوضح «المرصد السوري»، على موقعه الإلكتروني، أن الانفجارات جاءت بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار في المدينة، ليرتفع عدد الانفجارات خلال أقل من ساعة إلى 8.

وفي العراق، رحب مجلس الأمن الدولي، بتقرير الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة» عن العملية الانتخابية، ومساعدة بعثة المنظمة لمساعدة العراق المعروفة اختصارا باسم «يونامي» لهذه العملية.

مجلس الأمن الدولي يبدي تطلع إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة عراقية

وأكد مجلس الأمن، في بيان، ضرورة نبذ ‏العنف في الاعتراض على النتائج، كما أبدى أعضاء المجلس، تطلعهم إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».‏