كل ما تريد معرفته عن خطة «الصحة» لتدفقات اللقاحات من المصادر المختلفة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الخطة الأسبوعية والشهرية لتدفقات اللقاحات من المصادر المختلفة، وذلك خلال مدخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، خطة وزارة الصحة لتدفقات اللقاحات في النقاط التالية:

- الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسيع مراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أكثر من محطة بجميع خطوط مترو القاهرة الكبرى.

زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا بمحطات المترو

- كان فيه توجيه من الوزير إننا نتوسع في أكثر من محطة، كان عندنا 3 محطات امبارح، وهيبقى عندنا أكتر من محطة خصوصًا التبادلية.

- سيكون هناك فرق تساعد المواطنين على تسجيل اللقاحات وإعطائها في نفس الوقت

- عدد متلقي اللقاحات في مصر يقترب من الـ 40 مليون شخص، «فيه منهم اللي أخذ جرعة وفيه اللي أخذ جرعتين».

- مصر لديها حوالى 72 مليون جرعة من اللقاحات سواء كانت لقاحات يتم توريدها أو يتم تصنيعها فى مصر.

عدد متلقي اللقاحات في مصر يقترب من 40 مليونا

- رصدنا إقبال منقطع النظير على مركز تلقي اللقاحات في محطة السادات في هيئة مترو الأنفاق.

- مصر تحصل على مختلف أنواع اللقاحات التى تم اعتمادها فى العالم.

-جميع أنواع اللقاحات الموجودة في مصر موافق عليها من هيئة الدواء المصرية وهيئات الدواء العالمية.

-أي تطعيم هتاخده هو هيبقى أفضل تطعيم، مفيش واحد أحسن ولا واحد أقل، نسب فاعلية اللقاحات متقاربة جدًا، ودرجة أمان اللقاحات متقاربة جدًا، تأثيرها في تقليل شدة المرض وتقليل الوفيات أكاد أجزم أنها واحدة.

دارسة رسوم تطبيق «اطمن»

- إظهار الموظفين ما يُثبت تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» سيستمر.

-تطبيق «اطمن» حتى هذه اللحظة له رسوم خاصة، ويتم حاليًا دراسة مسألة الرسوم جيدًا.

-لم يكن هناك صعوبات في الدخول أو صعوبة في إثبات تلقي اللقاحات، مؤكدًا أن نسبة التخلف أو الغياب أو التخلف عن الانتظام كانت قليلة جدًا اليوم في وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.