موقف الموظفين الحاصلين على جرعة واحدة من لقاح كورونا.. «التنمية» توضح

علق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، على بدء تطبيق قرار منع الموظفين غير المطعمين من دخول مقر عملهم، كما أعلن عن موقف الموظفين الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح، وهل يتم منعهم أم لا؟

وأوضح أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد أنه على مستوى ديوان عام الوزارة والوحدات التابعة على مدى الشهرين ونصف الماضيين، تم منح اللقاح لمنتسبي الديوان العام والوحدات التابعة لها.

تطبيق الإجراءات منذ صباح اليوم

وأضاف قاسم أنه منذ صباح اليوم، تم استقبال العاملين ومعهم الشهادات الدالة على تطعيمهم أو موجودة على هواتفهم المحمولة، بالإضافة إلى أن هناك مندوبا من الموارد البشرية، الذي أوضح أن قاعدة البيانات في الوزارة تعكس أن 100% من الزملاء حصلوا على اللقاح.

موقف الحاصلين على جرعة واحدة

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أنه على مستوى دواوين عموم المحافظات المصرية، فإنه لم يتم السماح بالدخول لأي شخص لا يوجد معه ما يفيد أنه غير حاصل على اللقاح، بجانب توجيه وزير التنمية المحلية بضرورة استمرار المتابعة اليومية لعملية استكمال تطعيم العاملين بدواوين المحافظات.

وأشار إلى أن الحاصلين على جرعة واحدة يكون معهم ما يفيد حصولهم عليها وأنه في انتظار الجرعة الثانية: «يستكمل إجراءات ويروح شغله لأنه معه ما يفيد حصوله على الجرعة الأولى».

وأوضح: «بعتنا للمحافظات الأسماء اللي جاتلنا من وزارة الصحة لمنتسبي الإدارة المحلية الذين لم يتلقوا اللقاح وتم التنسيق مع الصحة لاستكمال عملية اللقاح الخاصة بهم حرصًا على تقديم الخدمات للأهالي في المحافظات المصرية».