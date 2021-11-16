المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين أشعلوا النار في محل بالموسكي بعد سرقته

قضت محكمة شمال القاهرة المُنعقدة، في العباسية، أمس الاثنين بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتهم بإشعال النيران عمدًا وسرقة مبالغ مالية، من محل مملوك لهيئة الأوقاف المصرية بالموسكي، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن، عضوية المستشارين محمود منصور عارف، أسامه أحمد السمان، وأمانة محمد عطية، عصام اغا ترك.

تحقيقات النيابة العامة

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 7720 لسنة 2021 جنايات قسم الموسكي، أن المتهم «يوسف. ع» 54 عامًا، عامل، والمتهم «يسري. ح» 49 عامًا، عامل، والمتهم «عمر. ش» 26 عامًا، عاطل، وضعوا النار عمدًا في الحانوت المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، وذلك بأن قاموا بسكب إحدى المواد المعجلة على الاشتعال، وأضرموا النيران به مما نتج عنه نشوب الحريق، وسرقوا المبالغ المالية المبنية، والمقدرة قيمة التحقيقات، والمملوكة المجنى عليهما «أحمد. ع»، و «أحمد. ب»، وقد وقعت الجريمة ليلاً من شخصين فأكثر، أتلفوا عمدًا أموالاً منقولة، والمبنية وصفاً، وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم «أحمد. ع»، «متولي. ش»، «فتح الله. م»، «أحمد. ب»، وترتب على ذلك ضرراً مالياً تزيد قيمته عن خمسين جنيهًا، كما شرعوا في سرقة المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليه «محمود. ع»، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو عدم عثورهم على ثمة مبالغ مالية، وقد وقعت الجريمة ليلًا من شخصين فأكثر، وحازوا وأحرزوا أداة «قاطع كهربائي» مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، وبغير مسوغًا قانونيًا أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، ويكون المتهمين المذكورين قد ارتكبوا الحناية والجنحة المنصوص عليها من قانون العقوبات الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية.

أدلة الثبوت في القضية

وجاء في أقوال الشاهد «أحمد. ع»، أنه تناهى إلى علمه بقيام المتهمين بإضرام النيران عمدًا بالحانوت محل التحقيقات، بأن قاموا بإشعال النيران ببعض المنقولات المملوكة له بالحانوت الكائن بالطابق الثاني بعقار التداعي فامتدت النيران إلى باقي المنقولات المتواجدة بذلك الحانوت فأتت على كامل الحانوت، وأضاف بارتكابهم للواقعة عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالي خاص به قدره خمسة وسبعون ألف جنيه، من الخزنة الحديدية الخاصة به المتواجدة بالحانوت عقب كسر الخزينة والاستيلاء على المبلغ المشار بيانه، فقاموا بارتكاب واقعة الحريق لطمس أثار السرقة، وأضاف بأن ما لحق به من تلفيات من جراء حدوث الواقعة قدرت قرابة الخمسمائة ألف جنيه.

وورد في أقوال الشهود وعلى رأسهم مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، أنه بإجراء تحرياته السرية حول الواقعة أسفرت عن قيام المتهمين بوضع النيران عمدًا بالحانوت محل الواقعة المملوك لهيئة الأوقاف المصرية عقب قيامهم بإتلاف الخزائن الحديدية المملوكة، وأضاف بقيامهم بوضع النيران بالحانوت لطمس آثار معرفة مبالغ الشاهد الأول، وقيام المتهم الأول بتسليم المبالغ المالية المسروقة والصاروخ الكهربائي للمتهم الثالث عقب ارتكابهم للواقعة لتهريبهم من المبنى محل التداعي.

وأضاف بأنه نفاذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بضبط المتهمين تمكن ضبطهم وبحوزتهم جزء من المبالغ المسروقة وكذا القاطع الكهربائي المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم بالواقعة أقروا بإقترافهم للواقعة بمضمون تحرياته، وأضاف بأنه عزى قصد المتهمين من ارتكابهم للواقعة وضع النيران بالحانوت.