«التعليم» تصدر تنبيهاً عاجلاً بشأن مكتبات المدارس

حذرت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المدارس للمراحل التعليمية، من استخدام قاعات المكتبات أو أثاثها في غير الأغراض المخصصة لها وهي القراءة والإطلاع، مشددة على ضرورة استمرار فتحها أمام جميع الطلاب حتى نهاية العام الدراسي الحالي، وعدم غلقها لأي سبب من الأسباب.

وأضافت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، في مستند رسمي، حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أنه يجب على جميع المدارس تحديد أخصائي لكل فترة في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، حتى لا تغلق المكتبة أثناء اليوم الدراسي، مشددة على تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

«التعليم» توجه بعدم تكليف أخصائي المكتبة بأي عمل يشغله عن عمله الأصلي

وتابعت المديريات، أنه يجب عدم التوسع في الفصول الدراسية على حساب المكتبة وعدم نقلها إلى أي مكان آخر، وضرورة توفير وسائل الأمان لها، بجانب عدم تكليف أخصائي المكتبة بأي عمل يشغله عن عمله الأصلي، مثل الإشراف اليومي أو الإشراف على بوابة المدرسة أو أعمال الريادة أو حصص احتياطي أو حصص أخرى، وإنما يكلف بعمله الأصلي، مثل حصص المكتبة والأعمال الفنية والإدارية للمكتبة.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن حصص المكتبة يراعى ألا تكون من بينها الحصة الأولى والأخيرة، حتى يتمكن الأخصائي من القيام بالواجبات اليومية والأعمال الفنية والإدارية والثقافية، مؤكدة على أن مفتاح المكتبة يكون لدى الأخصائيين الموقعين على عهدة المكتبة ولا يتم الاحتفاظ بنسخة من مفتاح المكتبة مع أي شخص أخر، ويتم الاحتفاظ بنسخة من مفتاح المكتبة مع مدير المدرسة، بشرط أن تكون محرزة، ولا يقوم مدير المدرسة بفتح المكتبة في غياب أصحاب العهدة إلا عند الضرورة، وبحضور لجنة.