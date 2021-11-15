«التعليم» ترسل خطابا إلى المدارس لتنظيم مسابقات بحثية للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مسابقة العلوم لطلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، مشيرة إلى أن المسابقة تهدف إلى تنمية الوعي العلمي والابتكار لدى الطلاب، ومهارات البحث باستخدام مصادر بحثية مختلفة «كتب – مجلات علمية – إنترنت»، وزيادة مهارات تجميع البيانات ذات الصلة بموضوع العمل «لعبة أو بحث».

خطاب للمديريات التعليمية

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إن مسابقة العلوم تهدف إلى تنمية مهارات العرض الشفهي لدى الطلاب، وتنمية مهارات الاستقصاء العلمي، والتعرف على أخلاقيات البحث العلمي واحترامها والتمسك بها؛ التعرف على طرق البحث العلمي وتعميق الاتجاه للعمل كباحثين.

ترشيد استهلاك المياه في الصناعة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية موضوعات المسابقات في جميع المراحل التعليمية وهي كالآتي:

- المرحلة الابتدائية والتربية الخاصة، تتضمن المسابقة ابتكار لعبة تمثل تطبيقا علميا مرتبطا بما يتم دراسته في المرحلة الابتدائية.

- المرحلة الإعدادية مسابقة أبحاث العلوم، تتضمن ترشيد استهلاك المياه في الصناعة، الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

أبحاث عن اللقاحات وتأثيرها على الصحة

- المرحلة الثانوية تتضمن أبحاث العلوم عن اللقاحات ودورها وتأثيرها على الصحة، والتوازن البيئي والحفاظ على البيئة «البصمة الكربونية»، واستخدام التكنولوجيا الحيوية في خلق سلالات جديدة من النباتات والحيوانات المتكيفة مع النظام البيئي للتغلب على نقص المياه.

وأوضحت وزارة التعليم، بأن يتضمن غلاف البحث عنوان البحث، اسم الطالب كاتب البحث، الصف الدراسي والمرحلة التعليمية التابع لها الطالب واسم المشرف وكذلك اسم المدرسة مع ذكر نوعها «حكومية - خاصة ـ تجريبية فنية»، والإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، والمديرية التعليمية.

وأشارت وزارة التعليم، بأن يكون عدد صفحات البحث ما بين «12 – 14» صفحة للتعليم الإعدادي، و«15 – 18» صفحة للمرحلة الثانوية.