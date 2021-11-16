«التعليم» تعلن شروط مسابقة العلوم لجميع طلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم لمسابقة العلوم والتي يشترك فيها طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي)، عن شهري أكتوبر، ونوفمبر 2021 ويتم التحكيم في شهر ديسمبر.

وقالت الوزارة إن فكرة مسابقة العلوم في المرحلة الابتدائية تتضمن ابتكار لعبة تمثل تطبيق علمي مرتبط بما يتم دراسته في المرحلة الابتدائية، وفي المرحلة الإعدادية تقديم أبحاث العلوم تتضمن ترشيد استهلاك المياه في الصناعة، الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

استخدام التكنولوجيا الحيوية في خلق سلالات جديدة للحيوانات

وبالنسبة لمرحلة الثانوية، تتضمن أبحاث العلوم عن اللقاحات ودورها وتأثيرها على الصحة، والتوازن البيئي والحفاظ على البيئة (البصمة الكربونية)، واستخدام التكنولوجيا الحيوية في خلق سلالات جديدة من النباتات والحيوانات المتكيفة مع النظام البيئي للتغلب على نقص المياه، والحرارة المية مادة العلوم.

شروط المسابقة لطلاب المرحلة الإبتدائية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، شروط المسابقة لطلاب المرحلة الابتدائية في للعبة المبتكرة وهي كالآتي:-

- تستند إلى فكرة علمية مبتكرة.

- تصنع من خامات البيئة.

- تتميز بجودة التصميم والأمان.

- تكون اللعبة من صنع الطالب وقابلة للتطبيق.

- كل لعبة مرفق بها الفكرة العلمية وخطوات التنفيذ بجانب بيانات الطالب كاملة.

(الاسم - الصف الدراسي – المشرف - المدرسة - الإدارة - المديرية).

أبحاث العلوم لطلاب الإعدادية

* يدون على غلاف البحث عنوان البحث، اسم الطالب كاتب البحث، الصف الدراسي والمرحلة التعليمية التابع لها الطالب واسم المشرف وكذلك اسم المدرسة مع ذكر لوعها (حكومية - خاصة ـ تجريبية فنية)، والإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، والمديرية التعليمية.

* أن يكون عدد صفحات البحث ما بين (12 – 14) صفحة للتعليم الإعدادي، و(15 – 18) صفحة للمرحلة الثانوية وما في مستواها.

طريقة عرض البحث للثانوية العامة

** بالنسبة للمرحلة الثانوية يلتزم الطالب باتباع المنهجية الآتية في عرضه للبحث:-

- توضيح سبب اختيار الطالب لموضوع البحث.

- كتابة عناصر البحث في مقدمة البحث.

- تضمين البحث بيانات إحصائية أو عددية تبين أهمية البحث.

- تزويد البحث بأشكال توضيحية (صور أو أشكال بيانية) مع تعليق من الطالب (كاتبه - توثيق أسماء المراجع أو ما تم الاستعانة به للبحث في صفحة مستقلة في نهاية البحث.