موعد عرض حكاية «ويبقى الأثر» من مسلسل «إلا أنا» على «dmc»

بعد الانتهاء من عرض «حكايتي مع الزمان»، بطولة الفنانة ميرفت أمين وأحمد خليل، تستعد قناة «DMC» لعرض الحكاية الجديدة التي تحمل اسم «ويبقى الأثر» للفنانة نجلاء بدر، ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، وذلك ابتداءً من غد السبت، عبر قناتي «dmc» العامة، و«dmc دراما».

الاستعانة بوحدة تصوير ثانية لحكاية «ويبقى الأثر»

ويواصل صناع حكاية ويبقى الآثر تصويرها، ومنتاج الحلقات لتسليمها إلى الشركة المنتجة، لأن المسلسل سوف يبدأ عرضه غدا السبت، حيث قرر المخرج أحمد يسري، الاستعانة بوحدة إخراج ثانية يقودها المخرج المساعد أحمد وجيه محب، لسرعة الانتهاء الحلقات تمهيدًا لعرضها على قناة dmc.

معلومات عن حكاية «ويبقى الأثر»

هي سادس حكاية مسلسل «إلا أنا»، من تأليف أماني التونسي، ويخرجها أحمد يسري، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، محمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين.

وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم البعض، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

حكايات مسلسل إلا انا

وعرضت قناة dmc حتى الآن، 5 حكايات من المسلسل، هم «بيت عز» بطولة سهر الصايغ، وإخراج أحمد يسري، و«بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي، وإخراج محمد بكير، و«بدون ضمان» بطولة هنادي مهنى، وهاجر أحمد، وإسلام جمال، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وحكاية «على الهامش» بطولة نرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، وإخراج أحمد شفيق، ويتم حاليا عرض الحكاية الخامسة بعنوان «حكايتي مع الزمان» بطولة ميرفت أمين وأحمد خليل، وإخراج أحمد حسن.