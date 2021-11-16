أبو ظبي على موعد مع نجوم الغناء العربي في ليلة رأس السنة 2022

أعلن عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، عن إقامتهم لحفلات غنائية ليلة رأس السنة في أبو ظبي، وذلك من خلال حساباتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز هؤلاء الفنانين.

بلقيس

كشفت الفنانة بلقيس، عن إقامة حفل لها في ليلة رأس السنة في أبو ظبي، حيث نشرت بوستر الحفل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلقت الفنانة بلقيس، على بوستر الحفل الدعائي الخاص بها، قائلة: «ختامها مسك هذا العام في حفل فني كبير في مدينة أبوظبي، ضمن احتفالات راس السنة في الإمارات، وتحديدا في جزيرة الماريه، قريبا تفتح حجوزات التذاكر واستعدوا»، مشيرة إلى أن موعد الحفل سيكون في تمام الساعة السابعة مساءً.

حسين الجسمي

لم تكن الفنانة بلقيس، هي الأولى التي أعلنت عن استعدادها لإقامة حفل غنائي في أبو ظبي، وذلك ضمن فاعليات الاحتفال برأس السنة الجديدة 2022، ولكن سبقها العديد من النجوم، مثل: المطرب حسين الجسمي، الذي أعلن أيضاً،عن استعداده لحفله الغنائي في ليلة رأس السنة، في تمام الساعة السابعة مساءً، في الساحة الجنوبية، في أبوظبي.

ونشر الفنان حسين الجسمي، البوستر الدعائي لحفلته، وعلق عليها: «نستقبل العام الجديد 2022 بكل حب وتفاؤل لأيام أجمل ونجاحات أكبر.. مع أحبابنا ومن عاصمتنا الغالية ابوظبي.. العاصمة تحتفل.. راس السنة في جزيرة الماريه».

إليسا

أعلنت الفنانة إليسا، أنها تستعد لإحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة، في جزيرة المارية بأبو ظبي، ضمن فاعليات الاحتفال برأس السنة الجديدة 2022، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر».

وقامت الفنانة إليسا بالترويج عن حفلها الغنائي القادم، عن طريق نشرها لبوستر الحفل الرسمي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، على أن يكون موعد الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً.