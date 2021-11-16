صحة الأقصر تعلن توافر مصل الإنفلونزا الموسمية في مكاتبها بسعر 50 جنيها

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن توافر مصل الأنفلونزا الموسمية داخل عدد من مكاتب الصحة بمراكز المحافظة، تزامنًا مع بدء الموسم الشتوي وزيادة معدلات الإصابة بنزلات البرد.

جاء ذلك في منشور لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، للتنويه عن توافر المصل داخل مكاتب الصحة المختلفة تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

سعر المصل 50 جنيهًا

ووفقا لمكتب الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، يتوفر مصل الأنفلونزا الموسمية داخل مكتب صحة ثان الأقصر وكذلك مكتب صحة إسنا بسعر 50 جينهًا، مؤكدة أهمية الحرص على تطعيم الأنفلونزا الموسمية هذا العام 2021-2022 لما له من أهمية قصوى في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من التعرض لنزلات البرد الشديدة.

الاستعداد للموسم الشتوي

من جانب آخر، حذرت مديرية الصحة من تزامن الإصابة بالأنفلونزا مع احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، وتواصل المحافظات جهودها لمواجهة الجائحة بمنع العاملين والطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول مقار العمل والدراسة في ظل احتمالية تزايد الإصابات خلال الموسم الشتوي هذا العام وفق تحذيرات منظمة الصحة العالمية وتأكيدها على ضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين والحد من انتشار الفيروس فضلا عن مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.