مدخل جديد وكوبري خشبي وحواجز حديديةحول «الكباش» بمعابد الكرنك في الأقصر

تواصلت أعمال التطوير بمعابد الكرنك وشملت الساحة الخارجية ومداخل المعابد وأمام البوابة الرئيسية، تزامنًا مع اقتراب موعد افتتاح طريق الكباش أو ما يُسمى بطريق المواكب الكبرى، ضمن خطة وزارة الآثار واستعدادها للموسم السياحي الجديد، وقال «طيب غريب»، مدير معابد الكرنك، إن أعمال التطوير مستمرة لافتا إلى تركيب أرضيات حجرية حديثة وإزالة الكتل الحجرية القديمة بمنطقة الكباش في المدخل الرئيسي لمعابد الكرنك شمال محافظة الأقصر.

كوبري خشبي للدخول

وأضاف مدير معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعمال التطوير التي تتم في المدخل الرئيسي لمعابد الكرنك تتضمن تنفيذ مخرج جديد لزوار المعبد يتكون من كوبري خشبي ومسار خروج لذوي الإحتياجات الخاصة على ان يتم تنفيذه خلف الكباش، لافتًا إلى أن المنطقة يتم توسيعها بعرض 15 مترا وتجديد الأرضيات فيها بالكامل.

حواجز حديدية حول الكباش

وتابع مدير معابد الكرنك، أن الأعمال تشمل أيضا إضافة حواجز حديدية في المدخل الرئيسي تعلوها حبال، لتكون حاجزًا بين الآثار والزوار لمنع اللمس الذي قد يحدث نتيجة عدم وجود حواجز، فضلًا عن تطوير منطقة ساحة معابد الكرنك الخارجية في المدخل الرئيسي من قبل بعض الشركات.

وتضمنت الأعمال تغيير الأرضيات بأخرى حديثة فضلًا عن وضع عدد من أحواض الزهور في الساحة الأمامية قبل منطقة الدخول الرئيسية في المعبد لتضيف جمالًا على المنطقة استعدادا للحفل المهيب لافتتاح طريق الكباش خلال الأيام القليلة المقبلة.