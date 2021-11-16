«حسين» طالب بدأ مشروعه الخاص بـ450 جنيها في الإسكندرية: «دونتس بيتي»

من رحم المعاناة يولد الأمل والتحدي، على هذا المثل صار حسين جابر، 23 عاما، طالب في معهد النظم والمعلومات بالإسكندرية، بعدما واجهت أسرته أزمة اقتصادية فقرر أن يتحمل مسؤولية أسرته، فاتجه إلى العمل إلا أنه سرعان ما شعر بأنه غير قادر على العمل لدى غيره، فقرر إطلاق مشروع خاص به، إلا أن رأس المال كان العائق الوحيد أمامه، ليجد فرصته عبر مشروع تكلفته الكلية 450 جنيها.

تكلفة بسيطة أدركها الشاب السكندري، عبر مشروع صغير يتمثل في صناعة حلوى «الدونتس» في البيت، وبيعها في الشارع للمارة بشكل نظيف وبسعر بسيط من أجل بيع عدد كبير منها.

تعلم من بائع متجول آخر

تلك الفكرة لم تكن وليدة اللحظة بحسب «حسين»، الذي أكد أنه قد اقتبسها من أحد الأشخاص في شارع جمال عبد الناصر شرق الإسكندرية، حيث رآه يبيع حلويات على ذات الهيئة وعمل معه لمدة أيام قليلة قبل أن يعود ذلك الشخص للعمل بمفرده، فتعلم «حسين» سر البيع في الشارع وقرر إطلاق مشروعه الخاص المتمثل في بيع «دونتس بيتي» عبر طاولة خشبية يحملها على كتفيه.

مشروع صغير بدأ بمبلغ 450 جنيها

ويضيف حسين، لـ«الوطن»، أنه بدأ مشروعه بمبلغ 450 جنيها تمثل في 300 جنيه مواد خام لصناعة «الدونتس» و150 جنيها تكلفة الخشبة التي يضع عليها ما يبيعه من حلوى، لافتاً إلى أن والدته تصنعها بشكل يومي ويذهب لبيعها، بينما القطع التي لا تباع يتبرع بها لبعض المارة: «بتبقى رزقهم وأنا ربنا كرمني برزقي، لأن الدونتس لازم تكون طازة ومتباتش».

أسعار وأنواع «دونتس حسين» في الإسكندرية

يعرض «حسين» على طاولته أنواعا مختلفة من الدونتس، جاء أبرزها: شيكولاتة وبداخلها شيكولاتة، وواحدة كراميل وبداخلها شيكولاتة، وأخرى كريمة من الداخل والخارج، وتبلغ قيمة الواحدة 10 جنيهات فقط، فيما يأمل أن يزيد من حجم شغله بزيادة أصناف أكثر في الوقت القريب مع طموحه في أن يتحول ذلك المشروع إلى عربة بدلا من حمله على كتفه أو محل خاص به بعد ذلك.