256 مشروع مياه وصرف بـ3 محافظات خلال 7 أعوام.. تكلفت 17.5 مليار جنيه

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالانتهاء من تنفيذ 256 مشروعا لمياه الشرب، وصرف صحي المدن والمناطق الريفية، بتكلفة استثمارية 17.5 مليار جنيه، وذلك منذ عام 2014 وحتى الآن، بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية)، حيث نفذ الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي المشروعات.

29 مشروع صرف صحي بالقاهرة و45 في الجيزة

وأوضح وزير الإسكان بحسب بيان عنه، أنّ المشروعات التي انتهى تنفيذها تتوزع كما يلي: 29 مشروعا للصرف الصحي، ومشروع لمياه الشرب بمحافظة القاهرة، و45 مشروعا للصرف الصحي، و12 مشروعا لمياه الشرب بمحافظة الجيزة، و121 مشروعا للصرف الصحي، و28 مشروعا لمياه الشرب بمحافظة القليوبية، و13 مشروعا للصرف الصحي، و7 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الإسكندرية.

مشروعات مياه الشرب الكبرى

وبشأن مشروعات مياه الشرب الكبرى التي جرى تنفيذها، أوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّها تشمل «محطة تنقية العاشر من رمضان، منظومة مياه الشرب بالعاشر من رمضان، محطة مياه القاهرة الجديدة، منظومة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، التوسع الثالث لمحطة مياه شبرا الخيمة، توسعات محطة مياه الفسطاط، توسعات محطة مياه العبور، روافع الساحل الشمالي (العلمين – سيدي عبدالرحمن – الحمام الساحلي)، روافع الساحل الشمالي (فوكا – الضبعة – الضبعة الساحلي)، 13 محطة مياه كومباكت بمحافظة القليوبية، وخط 1200 مم من محطة مياه أكتوبر لمناطق الرماية وفيصل، توسعات محطة مياه الصف، وتوسعات محطة مياه العياط».

وعن مشروعات الصرف الصحي الكبرى التي جرى تنفيذها، أضاف رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّها تضم «محطة معالجة الصرف الصحي الجنوبية بـ6 أكتوبر، محطة معالجة الصرف الصحي بالعامرية، محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بالإسكندرية، توسعات محطة معالجة الجبل الأصفر، توسعات محطة رفع عين شمس، صرف صحي شارع الثلاثيني والمناطق المحيطة، إلى جانب المشاركة في حل أزمة الأمطار بالإسكندرية».