نجاة 15 طفلا من حادث تصادم بين سيارتين في أبوتشت بقنا.. «صور»

نجا 15 طفلا في رياض الأطفال، من حادث تصادم سيارتين بمدينة أبوتشت أثناء توجههم لحضانة رياض أطفال بدائرة المركز

تلقى مركز شرطة أبوتشت بلاغا بحدوث تصادم بين سيارتين «بيجو»، شمال محافظة قنا، تقلان 15طفلا كانوا في طريقهم إلى إحدى حضانات رياض الأطفال بالمدينة.

وقال الدكتور، قدري الشعيني، رئيس مجلس مدينة أبوتشت، إن الحادث وقع بين سيارتين دون إصابات في صفوف الأطفال، ولكن كان هناك احتكاك بين السائقين أدى إلى اصطدام السيارتين.

وتابع أن الأجهزة الأمنية انتقلت واتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه السائقين وجرى انتداب لجنة من المرور لحصر تلفيات كل سيارة وبيان أسباب الحادث والمتسبب فيه، واصطحبت الشرطة السائقين إلى مركز الشرطة في أبوتشت لاستكمال المحضر والعرض على النيابة العامة.