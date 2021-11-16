جامع تشيد بجناح مصر بمعرض التجارة البينية بجنوب أفريقيا: تنظيم يليق بمكانة بلدنا

أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بالجناح المصري المشارك في معرض التجارة البينية بجنوب أفريقيًا، مؤكّدة أنَّ المنتجات المصرية تمتلك فرصاً كبيرة للنفاذ إلى أسواق دول القارة السمراء، خاصة في ظل إقبال المستهلك الإفريقي عليها لجودتها وسعرها التنافسي، مشيرةً إلى أنَّ الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع التكتلات الإفريقية مثل الكوميسا والاتفاقية القارية «AF CFTA» تتيح مزايا تفضيلية للمنتج المصري للتواجد في هذه الأسواق.

الجناح المصري يضم منتجات 41 شركة

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها وزيرة التجارة، داخل الجناح المصري المشارك بمعرض التجارة البينية الإفريقية والمقام بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة 24 دولة إفريقية، ورافق وزيرة التجارة، خلال الجولة أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا، ومحمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي اليكتريك إلى جانب المستشار تجاري راجي عدلي رئيس المكتب التجاري المصري بجنوب أفريقيا.

واستمعت وزيرة التجارة، خلال جولتها إلى تعليقات الشركات المشاركة بالمعرض، مشيدة بحسن التنظيم من قبل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وهو ما أسهم في ظهور الجناح المصري بطريقة تليق باسم ومكانة مصر، في محيطها الإقليمي، مؤكّدة أهمية مشاركتهم في مثل هذه المعارض والتوسع في إقامتها، خاصة أن المنتج المصري يلقى قبولًا كبيرًا في عدد كبير من الدول الإفريقية.

المنتجات المصرية تمتلك فرصاً كبيرة للنفاذ لأسواق القارة السمراء

وقالت وزيرة التجارة، إنَّ هذا المعرض مقام على مساحة 882 مترًا مربعًا، ويقع بجوار جناح دولة جنوب إفريقيا ويتكون من 21 قسمًا متنوعًا، ويتضمن 41 شركة مصرية من مختلف القطاعات الصناعية، وأهمها الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والطبية والملابس الجاهزة والأسمدة والجلود والسيارات ووسائل النقل والخدمات المصرفية.

ولفتت إلى أنَّ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يشارك أيضاً في المعرض بواسطة عدد من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، إلى جانب مشاركة فعالة من شركات المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للصناعات الطبية والمجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية.