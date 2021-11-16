مياه أسيوط: نجاح تجربة ضغوط المياه بخط 6 بوصة في قرية الزرابي

أعلن اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط و الوادي الجديد نجاح تجربة ضغوط المياه المنفذة لمدة 30 دقيقة على ضغط 15 بار، دون أي تسريب أو إنخفاض لضغط المياه بل ظل ثابت على مدار نصف ساعة من الزمن.

التجربة ضمن مبادرة تطوير قرى الريف

وأوضح «درة»، في بيان صحفي، اليوم، أن تجربة ضغوط المياه بأحد الخطوط الجديدة المنفذة بقرية الزرابي ضمن أعمال الإحلال والتجديد التى نفذتها مبادرة «تطوير قرى الريف المصري»، والموجهة للقرى والمراكز الأكثر إحتياجاًبنطاق المحافظة.

ونوه رئيس الشركة إلى أن تجربة ضغوط المياه نفذت بالخط المتفرع من الخط المغذي لشارع «الجزازرة»، قرية الزرابي بطول 200م قطر 6 بوصة والمنفذ ضمن مشروع مد ودعم شبكات مياه للمناطق المحرومة بطول 2000م طبقاً لمواصفات الكود المصري لشبكات المياه والصرف الصحي والمزود بشروط تنفيذ خطوط المواسير المستخدمة في شبكات المياه والصرف الصحي.

انقلاب سيارة نقل محملة بالفوسفات غرب أسيوط

من جهة أخرى، شهد الطريق الدائري بحي غرب أسيوط انقلاب سيارة نقل محملة بالفوسفات دون خسائر بشرية، ووتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورقسم شرطة أول أسيوط يفيد بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالفوسفات بالطريق الدائرة أمام منطقة المعلمين دائرة القسم دون وقوع خسائر بشرية.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وسيارة الإسعاف والانقاذ السريع وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بعدد 120 طن فوسفات دون خسائر بشرية تذكر، وجرى رفع السيارة بواسطة معدات حى غرب والإنقاذ السريع وتسيير حركة المرور وجارى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة