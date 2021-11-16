التصريح بدفن جثتي ربة منزل وعامل لقيا مصرعهما في حادثين بالقليوبية

صرحت النيابة العامة في القليوبية بدفن ربة منزل وعامل لقيا مصرعهما، الأولى صدمها قطار بقليوب والثاني سقط من علو أثناء العمل بمشروع تطوير واجهة مدرسة بطوخ وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعتين.

بلاغ بمصرع سيدة بمزلقان سنديون

وكانت أجهزة أمن القليوبية تلقت إخطارا بمصرع ربة منزل إثر اصطدام قطار «القاهرة - الإسكندرية»، بها أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بقليوب، حيث تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز قليوب يفيد بورود بلاغا بوفاة ربة منزل صطدمها قطار على مزلقان سنديون دائرة المركز.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور ربة منزل مزلقان سنديون صدمها القطار القادم من القاهرة إلى الإسكندرية، ما أدى الى وفاتها في الحال ونُقلت الجثة إلى المستشفى وتحرر محضرا بالواقعة.

مصرع عامل سقط أثناء تشطيب واجهة مدرسة

وفي طوخ لقي عامل مصرعه وأصيب أخر إثر سقوطهما من أعلى سقالة خلال العمل في مشروع إحلال وتجديد مدرسة عرب الحصوة بطوخ، وتم نقلهما لمستشفي بنها الجامعي .

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا بسقوط سقالة بعاملين أثناء تشطيب واجهة مدرسة عرب الحصوة التابعة للوحدة المحلية بالدير، ما أدى إلى وفاة «أحمد أشرف»، 30 سنة، مقيم بقرية كفر منصور، وإصابة «علي أحمد»، 30 سنة بكسور وتم نقله للمستشفى وتحرر محضرا بالواقعة.