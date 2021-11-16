مؤشرات البورصة تستهل تعاملات اليوم داخل المنطقة الحمراء

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر، على تراجعات جماعية، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.05%، عند مستوى 11491.37 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.15%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2126.55 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.25%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3098.37 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50»

وتراجع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.25%، مستهلا التعاملات عند مستوى 1999.31 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، فقد بلغت وقت كتابة التقرير 164.7 مليون جنيه، من خلال التداول على 27.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 5816 صفقة.

التداول على 148 سهما

وشهدت بداية التداولات بجلسة اليوم التداول على 148 سهمًا، إذ ارتفع 10 أسهم فقط، فيما انخفض 26 سهماً أخرى، واستقر 112 سهمًا دون تغيير.

توقعات حركة المؤشرات

ومع بداية تداولات اليوم، توقع حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، مع استمرار المؤسسات المالية نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم القيادية، يتجه المؤشر الرئيسي للبورصة لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 11400، أما في حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية من قبل المؤسسات المالية عند مستوى الدعم الرئيسي والعودة مرة أخرى إلى الصعود يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة 11600 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، ففي حالة استمرار الأداء السلبي، وايضا استمرار إلغاء العمليات المنفذة يتجه المؤشر «إيجي إكس 70» لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 2100 ثم 2060 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة يتجه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2160 نقطة.

وكانت البورصة قد أنهت تعاملات أمس الاثنين، 15 نوفمبر 2021، على تراجع جماعي وسط أحجام تداول ضعيفة وتراجع رأس المال السوقي بضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية مقابل مشتريات العرب والمصريين، بخسائر لرأس المال السوقي تقدر بنحو 14,8 مليار جنيه.