ضبط عدد من جامعي قمامة المنازل بالجيزة يلقون المخلفات بالطريق العام

تمكنت الحملات الميدانية لمحافظة الجيزة من خلال أجهزة حي الدقي، من رصد عدد من جامعي القمامة من الوحدات السكنية بجمع القمامة من المنازل وإلقائها بالطريق العام، بدلاً من نقلها وتفريغها بالمقالب العمومية ومحطات المناولة المصرح بها من قبل المحافظة والتي تعتبر مخالفة يحاسب عليها القانون.

جاءت عملية الرصد في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لحالة النظافة بالشوارع، وتكثيف حملات رفع المخلفات، مع متابعة التزام الشركات والمتعهدين بجمع القمامة ونقلها لنقاط الجمع ومحطات المناولة والمقالب التي حددتها المحافظة.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي، وبالتنسيق مع قسم شرطه الدقي، بتفريغ الكاميرات والتي وثقت المخالفة بالكامل بدءاً من جمع القمامة وحتى إلقائها بالطريق العام، وقد تم التعرف علي المخالفين، حيث تم ضبط عدد اثنين منهم خلال حملات على مدار يومين، وتم تسليمهما لقسم شرطة الدقي والتحفظ على السيارات المستخدمة وحجزها بالقسم، وتم عرضهما على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وذلك في إطار تحقيق الردع للمخالفين.

وقد وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة وأجهزة المتابعة والرصد بمواصلة الجهود لضبط السيارات التي تلقي المخلفات والرتش بالطريق العام والجزيرة الوسطى للشوارع الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.