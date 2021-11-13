ضبط مصنع لإعادة تعبئة الزيوت المستخدمة بالمطاعم وبيعها في الجيزة

ضبطت محافظة الجيزة، مصنعا يُدار دون ترخيص، لتعبئة الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تعبئتها مرة أخرى وبيعها للمستهلك، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية.

محافظة الجيزة تتمكن من ضبط وغلق المصنع

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم من ضبط وغلق وتشميع مصنع يُدار دون ترخيص، لتعبئة الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تعبئتها مرة أخرى وبيعها للمستهلك عن طريق البقالة التموينية الخاصة به حيث أنه يمتلك محل بقالة تموينية بالقرب من مصنع الزيت المضبوط.

تحرير محضر ضد المصنع

وحرر المركز محضرا للمنشأة المخالفة بمتابعة من الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم وبمعرفة إدارة التموين ولجنة صحة وسلامة الغذاء بإدارة الطب البيطري بأوسيم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وجاءت حملة مركز أوسيم بالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق وضبط المحال والمنشآت التجارية المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمستهلكين.