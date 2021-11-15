محافظة الجيزة تبدأ تطبيق قرار منع الموظفين غير المطعمين للديوان العام

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدء تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 والخاص بتنظيم دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري والمواطنين المترددين على تلك الجهات والمصالح الحكومية، إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل ،PCR مشيراً إلى عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا بدءا من اليوم.

وأشار محافظ الجيزة في بيان صحفي، إلى تطبيق القرار بداية من 1 ديسمبر المقبل على المواطنين المترددين على المنشآت الخدمية بمقار الدواوين العمومية ومديريات الخدمات وذلك وفقا للقرارات الصادرة في ذلك الشأن .

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة للانتهاء من تطعيم جميع العاملين، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرقا بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

ولفت إلى توفير قوافل طبية بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات خلال الفترة الماضية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد.