الجيزة تعلن إزالة تعديات على النيل بمساحة 10 آلاف متر في البدرشين

تواصل محافظة الجيزة مجهوداتها لمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة والتعديات على النيل والمصارف في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء المراكز والمدن.

إزالة التعديات في البدرشين

وقامت محافظة الجيزة كما أوضحت في بيان لها، من خلال مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي ولاية الموارد المائية والري «حماية النيل» بالبدرشين ضمن أعمال الموجة الثامنة عشر «المرحلة الثالثة» حيث تم تنفيذ 5 قرارات وحالتين فوري بإجمالي مساحة تصل إلى 10 آلاف متر تقريبا بحسب البيان.