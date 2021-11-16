التضامن: تخريج 100 متعاف جديد من تعاطي المخدرات بمركز العزيمة بمطروح

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حفلا لتكريم دفعة جديدة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مطروح، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

تنفيذ برامج توعوية بأضرار المخدرات

وشهد الحفل تكريم 100 متعاف جديد من الإدمان بمركز العزيمة بعد تلقيهم الخدمات العلاجية بالمركز مجانا، ووفقا للمعايير الدولية، منهم أكثر من 50% من منطقة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية نتيجة جهود الصندوق فى المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، حيث يتم تنفيذ برامج توعوية وزيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان (16023)، وكذلك إنشاء فصول محو الأمية وتعليم الكبار بالمركز.

إنشاء ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية

وأوضح الصندوق فى بيان صادر عنه، أن 19% من المترددين على المركز لتلقى العلاج، أميين واستفادوا من خدمات فصول تعليم الكتابة والقراءة، بجانب إنشاء ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.

وأكد عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على توفير أوجه الدعم لهؤلاء المتعافين، وتكثيف برامج التدريب المهنى، حيث يتم تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج «العلاج بالعمل»، مثل أعمال الموبيليا والكهرباء وصناعة سجاد الحائط اليدوى.

تطبيق برامج التأهيل بمراكز العلاج

ويعتمد البرنامج التأهيلي بمركز العزيمة على «الدمج بين مجموعة برامج تأهيلية»، تتمثل فى التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، وكذلك التأهيل المهني «العلاج بالعمل» والتأهيل البدني «العلاج بالرياضة»، بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجتمعى من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة «بداية جديدة»، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين.

تسليم المتعافين شيكات بـ130 ألف جنيه

وسلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مجموعة المتعافين من إدمان المواد المخدرة بالمركز، شيكات بمبلغ 130 ألف جنيه، لدعم مشروعاتهم الصغيرة، ومساعدتهم في العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، وأن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت 5 ملايين و330 ألف جنيه حتى الآن، كما تم تدريب أكثر من 700 مريض إدمان داخل المركز على مهن حرفية يحتاجها سوق العمل.