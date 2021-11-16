مواعيد تساقط أمطار نوة المكنسة اليوم بالإسكندرية.. بالساعة والكثافة

بعد زيادة الغيوم، والإعلان عن قدوم نوة المكنسة في الإسكندرية بعد ساعات، تنشر «الوطن»، مواعيد تساقط الأمطار اليوم الثلاثاء، وذلك بالساعة ومكان التساقط في أى حي إضافة إلى كثافة الأمطار المتوقع تساقطها في المحافظة، حيث تم إعداد جدول توقعات مواعيد الأمطار من قبل غرفة عمليات شركة الصرف الصحي من أجل إعلام الأجهزة التنفيذية بموعد وساعة وكثافة الأمطار والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى، والتواجد قبل بدء النوة والتدخل السريع لمجابهة الأمطار.

ساعة قدوم نوة المكنسة في الإسكندرية

من المنتظر أن تبدأ الأمطار الساعة 5 مساء اليوم على أحياء المنتزه أول وثان والجمرك ووسط وغرب الإسكندرية، بكثافة متوسطة إلى خفيفة، على أن تبدأ شدتها وتصل إلى برج العرب والعامرية أول وثان وباقي الأحياء في الساعة 8 مساء، ثم كثافة غزيرة في الساعة 9 مساء وتستمر لمدة ساعة حتى الـ10 مساءً، على جميع أنحاء المحافظة، وهي ذروة نوة المكنسة على أن تعاود التساقط مرة أخرى في منتصف الليل على غرب والعجمي، بكثافة غزيرة، وكثافة متوسطة على أحياء وسط والمنتزه.

الإسكندرية تتأهب لنوة المكنسة

كانت الإسكندرية رفعت درجة الاستعداد القصوى، وذلك لاستقبال نوة المكنسة المتوقع هطولها على المدينة الساحلية مساء اليوم، وانتشرت سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 133 سيارة، عند البؤر الساخنة بالمحافظة اعتبارا من اليوم لحين انتهاء حالة الطقس السئ، إضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

وأعلنت غرفة العمليات بشركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة أنها في تواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة قبل بدء حالة الطقس السئ بـ 48 ساعة.