تأمين مباراة مصر والجابون بتصفيات كأس العالم بخطة «الدوائر»

وضع رجال الأمن خطة الدوائر الأمنية لتأمين مباراة منتخب مصر ونظيره الجابوني في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل للمباراة الفاصلة بعد التعادل مع أنجولا 2 /2.

وتؤمن الأطقم الأمنية لـ«المجموعة الأفريقية»، لاعبي الفريقين وغرف الملابس وقاعات المؤتمرات وممرات اللاعبين، بالإضافة إلى تأمين طاقم التحكيم.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى المباراة الفاصلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد التعادل أمام منتخب أنجولا 2 / 2، في الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم دون انتظار لنتيجة مباراة المنتخب أمام الجابون المقرر لها الثالثة عصر اليوم.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة بعد 5 جوالات برصيد 11 نقطة ثم الجابون ثانياً بـ7 نقاط وليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ثم أنجولا فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.