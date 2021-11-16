غرفة القاهرة تستضيف حملة لتلقي منتسبيها لقاح كورونا الاثنين المقبل

تنظم غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حملة طبية لتلقي منتسبيها من التجار والصناع ومؤدي الخدمات لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمبنى الغرفة يوم الاثنين 22 من نوفمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة مساءً، للذين لم يتلقوا اللقاح خلال الفترة الماضية.

وجاءت استضافة الحملة الطبية بغرفة القاهرة بناء على توجيهات المهندس إبراهيم العربي لمساعدة منتسبي الغرفة على تلقي لقاح كورونا، وتسهيل الإجراءات عليهم ودعم خطة الدولة العامة في مواجهة جائحة كورونا، وتحقيق التكامل في الأدوار لكافة مؤسسات بلدنا.

حملات طبية مستمرة بالغرفة لتلقى اللقاح

وكانت غرفة القاهرة قد استضافت حملة طبية يومي 28 أكتوبر الماضي، و10 من نوفمبر الجاري لتطعيم جميع موظفيها وموظفي الجهات الحكومية العاملة معها، منها موظفي السجل التجاري وهيئة سلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية وغيرها من الجهات المتعاملة مع الغرفة، بجانب موظفي الاتحاد العام للغرف التجارية.

ودعا المهندس إبراهيم العربي منتسبي الغرفة في كافة الأنشطة إلى ضرورة الاستفادة من هذه الحملة والتوجه إلى الغرفة لتلقي اللقاح والاستفادة من الإجراءات التسهيلية خاصة أن هناك فريق عمل من موظفي الغرفة مخصص لتسهيل كافة الإجراءات خلال فترة تلقي منتسبي الغرفة اللقاح.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قررت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجاري بدخول أي موظف لم يتلق لقاح كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح.