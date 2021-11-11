أستاذ هندسة البترول: 890 مليون دولار فاتورة استيراد مواد الوقود شهريا

تسعى الدولة دائما إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد التي تستوردها من الخارج، والتي تكلفها أموالا باهظة، ومنها مواد الوقود التي تتمثل في البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز، وهي سلع أساسية يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.

وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية، إن مصر تستهلك ما يقرب من 7 ملايين طن من مواد الوقود شهريا، وهو رقم مرتفع.

وأضاف «القليوبي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إنتاج مصر الحالي من هذه المواد لا يكفي الاستهلاك المحلي، ما يجعل الدولة تتجه للاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين وعدم حدوث أي عجز أو نقصان في هذه المواد.

مصر تستورد 3 ملايين طن من مواد الوقود شهريا

وأشار أستاذ البترول والطاقة، إلى أن مصر تستورد 3 ملايين طن شهريا من مواد الوقود لتلبية احتياج السوق، في حين تنتج 4 ملايين طن شهريا تقريبا، وفق الأرقام المعلنة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية.

ولفت «القليوبي» إلى أن استيراد هذه المواد يكلف الموازنة العامة للدولة 890 مليون دولار شهريا تقريبا لسد احتياجات السوق المحلي من المواد الأربع، ما يدفع الدولة للعمل على التوجه نحو الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية محلية التصنيع بدلا من شرائها بالكثير من الأموال.

سياسة إحلال الغاز الطبيعي

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية في الوقت الحالي على إحلال الغاز الطبيعي بدلا من المواد البترولية الأخرى والتي يمكن أن يُستخدم فيها بدلا منها، مثل تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلا من استخدام البوتاجاز والذي يتم استيراد كميات كبيره منه، وكذلك تحويل المصانع والمخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من المازوت والسولار.

يأتي ذلك بعد أن حققت الدولة المصرية الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018، واتجاهها نحو تصدير الكميات الفائضة للخارج، وهو ما جعلها من ضمن الدول المصدرة للغاز الطبيعي وكذلك أن تكون مركزا إقليميا لتداول الغاز والطاقة.