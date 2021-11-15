الملا: قطاع الغاز الطبيعي جعل مصر من أهم الدول عالميًا في تصديره

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021» أحد أكبر الأحداث الخاصة بصناعة الطاقة العالمية والذي يعقد في العاصمة الإماراتية خلال الفترة من 15-18 نوفمبر 2021.

مشاركة 160 وزير للبترول والطاقة

ويعقد المؤتمر تحت شعار «كشف الفرص الجديدة في مجالات الطاقة» بمشاركة أكثر من 160 من وزراء البترول والطاقة ورؤساء كبريات شركات البترول والطاقة عالميًا إلى جانب العديد من الخبراء على مستوى العالم.

ويحظى الحدث هذا العام بأهمية خاصة في ظل انعقاده أعقاب انتهاء فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ في «جلاسكو COP26» ليكون أول منتدى عالمي يناقش نتائج القمة والدور الذي ستلعبه صناعة الطاقة في مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة وتحقيق الاستدامة.

وشارك وزير البترول، متحدثًا رئيسيًا في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان «ديناميكيات السوق الجديد في عالم طاقة متغير» والتي ضمت الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والمدير العام ورئيس مجموعة ادنوك الإماراتية والمهندس سهيل محمد بن فرج المزروعي وزير الطاقة بدولة الإمارات، وسمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية وشرى هارديب سينغ بوري وزير البترول والغاز الطبيعي بالهند وبافيل يوريفيتش سوروكين نائب وزير الطاقة بروسيا الاتحادية.

تصدير مليون طن غاز طبيعي خلال الربع الأول من العام الجاري

واستعرض وزير البترول خلال كلمته أمام المؤتمر، التحولات الإيجابية التي شهدها قطاع الغاز الطبيعي في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي جعلتها واحدة من أهم الدول عالميًا في تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمعدل يصل إلى مليون طن خلال هذا الربع من العام.

وأشار وزير البترول، إلى نجاح مصر في التحول من دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال إلى دولة مصدرة له وتخطيها التحديات التي كانت تواجه هذا القطاع دعمها بقوة لتبوء هذه المكانة خاصة وأنها نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2018 بعد بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق وعدد من حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط.

ولفت الملا، إلى أن ما تحققه مصر من نجاحات في مجال تصدير الغاز الطبيعي وتحقيق عائدات يدعمها بقوة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق التحول والانتقال المستهدف في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات.

الحد من الانبعاثات أهم أهداف قطاع البترول المصري

وقال وزير البترول، إن تحقيق هدف التحول في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات من اهم الأولويات أمام صناعة البترول والغاز عالميًا، مؤكدًا أهمية استمرار تضافر الجهود عالميا وإقليميًا في صناعة البترول والغاز نحو التحول في مجال الطاقة وإدارة استخداماتها بالشكل الذي يحقق هذا الهدف، فضلًا عن تبني استخدام احدث التكنولوجيات الرامية للوصول إلى أقل درجة من الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون.

وأكد وزير البترول، التزام مصر واستعدادها للتعاون والعمل المشترك مع الدول لتحقيق التحول في مجال الطاقة، مشيرًا إلى استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة «COP 27» في شرم الشيخ، واستضافة الإمارات الشقيقة للقمة التالية في العام الذي يليه يمثل فرصة جيدة للعمل سويًا مع دول العالم من خلال مبادرات واقعية قابلة للتطبيق في مواجهة التغير المناخي وتحقيق التحول في مجال الطاقة.

ويشارك قطاع البترول المصري في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال الجناح المصري والذي يضم عددًا من شركات البترول المصرية لاستعراض الفرص الاستثمارية في صناعة البترول والغاز وقدرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات البترولية داخل مصر وخارجها والتوسع إقليميًا في أنشطتها الخارجية.