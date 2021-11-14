مصدر بـ«البترول»: مصر استفادت من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي

صرَّح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن قطاع الغاز الطبيعي المسال في مصر استطاع الاستفادة من الارتفاعات غير المسبوقة بالأسعار العالمية للغاز خلال الفترة الماضية، وذلك بالبيع عند مستويات سعرية عالية.

الاكتفاء الذاتي من الغاز حصّن البلاد من تحمل أعباء جديدة

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عبر الإنتاج، حصَّن البلاد من تحمل أعباء جديدة جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا التي كانت ستخضع لها إذا لم تحقق الاكتفاء منه وظلت في استيراده.

ولفت إلى أنه جرى بيع الغاز الطبيعي المسال للشحنات الفورية بملف حوالي 37 دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية.

مكاسب مالية لمصر من بيع شحنات فورية من الغاز المسال

وأشار المصدر المسؤول بالوزارة، إلى أن مصر استطاعت تحقيق مكاسب مالية من خلال بيعها الشحنات الفورية من الغاز الطبيعي المسال، حيث استطاعت بيعه بمبالغ مرتفعة وفق المحدد من قبل السوق العالمي الذي لا تتقيد من خلاله بأسعار التعاقدات أو العقود الأجلة، ولكنها تخضع للتسعير الفوري.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 16% خلال نهاية أكتوبر بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في 13 عامًا، في وقت سابق من أكتوبر الماضي، ما عكس بعض الارتفاع الذي أثار مخاوف من فواتير التدفئة الباهظة وتكاليف التصنيع المرتفعة في وقت ارتفاع الأسعار بالفعل.

وجاءت بداية الخريف الدافئة في أوروبا السبب وراء هذا التراجع، فقد تراكم الغاز في منشآت التخزين بشكل أسرع من المتوقع وقلص العجز الذي أثار مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار في فصل الشتاء وحتى النقص المحتمل، وفقاً لـ«وول ستريت جورنال».

وفي سياق آخر، صرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك زياده ملحوظة حجم استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، التي وصلت إلى 3 أضعاف مقارنة بعام 2000، ويمثل حالياً 65% من استهلاك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% في عام 2000، حيث ارتفع بنسبة 25% خلال 21 عاما فقط.