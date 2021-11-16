التحفظ على 3600 كيلو ألبان فاسدة في حملات تموينية موسعة بالمنيا

تحفظت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، شمال محافظة المنيا، علي 3600 كيلو ألبان غير صالحة للاستهلاك و5 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة، كما تم تحريز بعض المواد الغذائية بمعرفة مفتش الأغذية بالصحة.

حملات علي الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية

ووفقا لبيان صادر عن محافظة المنيا، حررت الوحدة المحلية 28 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة والجهات المعنية، بهدف ضبط ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية والمطاعم، والتصدي للغش والتدليس ورصد المخالفات ومتابعة مدى التزام المنشآت الخدمية بالتراخيص اللازمة والاشتراطات البيئية والصحية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المرور الميداني على الأسواق ومتابعة الحالة العامة لكافة القطاعات الخدمية والمحال التجارية، للتأكد من جودة المعروضات، ضمن خطة المحافظة لضمان سلامة الغذاء حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

19 محضرا للمخابز البلدية بسبب التلاعب في الأوزان

من جانبه، أوضح خالد عبدالرؤوف، رئيس مركز مطاي، أن الحملات حررت 28 مخالفة تموينية تنوعت ما بين 19 محضرا للمخابز البلدية عبارة عن محاضر نقص وزن وعدم الإعلان عن الأسعار ومحاضر نظافة، وعدم صرف البون، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 9 محاضر للمحال التجارية، تنوعت بين إدارة منشأة دون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية وبيع سلع دون بيانات.

وأضاف أن الوحدة المحلية تنسق مع رؤساء القرى لشن حملات مستمرة بهدف ضبط المخالفات التموينية والسلع غير الصالحة حفاظا على الصحة العامة.