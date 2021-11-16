الصحة: نجاح جراحة زراعة كلى لمواطن بعد توجيهات رئاسية بعلاجه

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، نجاح جراحة زرع الكلى للمواطن هادي محمدي محمدي، والذي جرى علاجه على نفقة الدولة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد استغاثة المريض عبر إحدى القنوات الفضائية المصرية.

سيارة مجهزة لنقل المريض إلى معهد الكلى

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المريض وصل إلى المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، يوم الإثنين 8 نوفمبر، بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، بالتنسيق مع الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة في القاهرة.

وأضاف عبدالغفار، بحسب بيان عنه، أنّ الدكتور محمد صلاح الدين زكي عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، ناظر الحالة فور وصولها الساعة 11 مساء، واتخذت الترتيبات القانونية والإدارية والطبية، ونُقل ملف المريض وقرار اللجنة العليًا لزراعة الأعضاء والقومسيون الطبي من معهد ناصر إلى معهد الكلى.

المريض ووالدته المتبرعة في حالة صحية مستقرة

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، بأنّ فريق زراعة الكلى بالمعهد، أجرى الجراحة بنجاح، وخرج المريض إلى غرفة رعاية الزرع، وحالته مستقرة والكلى المنزرعة تعمل بشكل ممتاز، مؤكدا أنّ والدة المريض المتبرعة بالكلى في حالة صحية ممتازة.