اللحوم البلدية بـ 120 جنيها و68 للمجمدة في منافذ البيع ببني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منافذ بيع اللحوم، ضمن الخطوات العملية التي تنفذها المحافظة مع الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، لبيع اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة، ضمن خطة المحافظة للمساهمة في توفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار من قبل بعض التجار، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، والتي تترجمها الحكومة إلى جهود عملية من خلال حشد كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

تفقد المحافظ منفذ بيع اللحوم خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، ضمن عدد من المنافذ التي تم إقامتها على مستوى المراكز والمدن، حيث يتم بيع اللحوم البلدية بسعر 120 جنيها، بداية من اليوم الثلاثاء، حيث تم إتاحة 11 منفذا لبيع اللحوم البلدية و31 منفذ بيع متنقل على مستوى المراكز لبيع اللحوم المجمدة تتراوح أسعراها بين 65 إلى 68 جنيها، بواقع 10 منافذ متنقلة تابعة للتموين، و21 منفذا تابعا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، فضلا عن اعتزام الجهاز توفير عدد من منافذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة تصل إلى 105 جنيهات.

إشراف مباشر للطب البيطري والتموين على منافذ البيع

كما تشهد منافذ البيع إشراف مباشر من الطب البيطري والتموين ،وتعاون بين الوحدات المحلية والصحة لتنفيذ الإجراءات الوقائية ضد تداعيات كورونا، ضمن خطة تستهدف زيادة المعروض من اللحوم البلدية، وتوفير بدائل أخرى، بما يساهم في تخفيض أسعار اللحوم البلدية التي تشهد ارتفاعا في هذه الفترة.

متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج للمنافذ، لتجنب الزحام خاصة مع زيادة الإقبال المتوقع عليها، وذلك من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، ومراعاة توافر اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعوية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المنافذ مماثلة لبيع اللحوم بمراكز ومدن الوحدات المحلية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لطرح اللحوم والسلع الغذائية، للتيسير على المواطنين، ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تقل عن أسعار السوق خاصة اللحوم التي تشهد مغالاة في أسعارها، حيث يتم التوسع في إقامة منافذ لبيع اللحوم البلدية وطرحها بأسعار مناسبة وزيادة المعروض منها لمواجهة الاستهلاك المتزايد ومواجهة جشع بعض التجار والمغالاة غير المبررة في أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية.

وأفاد الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية أنه تم افتتاح 4 منافذ بيع لحوم بمدينة بني سويف «خلف الصالون الأخضر، بجوار المطافي بشارع صلاح سالم، ومعرض ميدان المديرية، وميدان الزراعيين»، بجانب 7 منافذ أخرى بجوار الوحدات المحلية لمراكز المدن، حيث تم تشغيل «منفذ الفشن، ومنفذين بالواسطى، بينما سيتم تشغيل المنافذ بالمراكز الأخرى خلال هذا الأسبوع في أيام الأسواق.

رافق المحافظ خلال الافتتاح بلال حبش نائب المحافظ، والمهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.