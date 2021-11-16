«الـ20 أرخص».. مزاج المُدخنين يهبط بمبيعات علب الـ«10 سجائر»

تعمل الشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومباني»، على طرح منتجات جديدة بأسعار منخفضة لتلبية احتياجات المدخنين منخفضي الدخل، وأنتجت صنف كيلوباترا عبوة 10 سجائر، ولكن هذا المنتج لم يحقق المبيعات والإقبال من قبل المستهلكين المدخنين بالسوق، حيث أظهرت مقارنة سعر هذه العبوة البالغ 10 جنيهات، بغيرها من العبوة 20 سيجارة والبالغ سعرها 18 جنيهاً فقط.

وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، حصلت عليه «الوطن»، أن الشركة الشرقية للدخان قامت في يونيو 2019 بشراء ماكينة طراز فوكي بهدف إنتاج صنف كيلوباترا «عبوة 10 سجائر»، بمبلغ يقدر بنحو 49.815 مليون جنيه، حيث كان مخططاً استخدامها لأغراض تصديرية، وبسبب تأخر وصول الماكينة فقدت الشركة الفرصة التصديرية، وقامت باستخدام منتجاتها لأغراض السوق المحلي لتلبية احتياجات المدخنين منخفضي الدخل.

وكشف التقرير، عن توقفت الماكينة أكثر من مرة، للصيانة على الرغم من أنها حديثة ولم تعمل فترة طويلة منذ وصولها، ومع تراكم المخزون انخفض الطلب على منتجات الماكينة محل الملاحظة، حيث بلغ الإنتاج الفعلي بالمقارنة بالمخطط نحو 56% فقط، وهو ما يوضح انخفاض الطلب على المنتج بالسوق المحلي.

أسباب انخفاض الطلب على المنتج عبوة 10 سجائر

وجرى طرح المنتج صنف كيلوباترا عبوة 10 سجاير، في السوق بسعر 10 جنيهات، في المقابل يباع منتج صنف كيلوباترا عبوة 20 سيجارة بسعر 18 جنيهاً، فيما بلغ سعر عبوة 10 سجائر في 14 يوليو الماضي 11 جنيهاً مقابل 19 جنيهاً للعبوة 20 سيجارة، وتظهر هنا المقارنة بين الأسعار أن المنتج الجديد ذات العبوة 10 سجائر لا يقدم أي ميزة للمستهلك.

النتائج المالية للشركة خلال الربع الأول

وكانت الشركة الشرقية للدخان، قد أعلنت عن نتائجها المالية، والتي أظهرت تحقيقها صافي ربح قدره 1.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، أي في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، وبزيادة سنوية قدرها 37% مقارنة بـ 1.16 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي الماضي 2019-2020.