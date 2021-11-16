مصرع 3 أشخاص إثر تصادم قطار المناشي بسيارة ربع نقل بالجيزة

أعلنت هيئة السكة الحديد، اصطدام قطار رقم 671 محسن على خط «القاهرة - المناشي - إيتاي البارود»، بسيارة ربع نقل، أثناء مرورها من مزلقان المناشي التابعة لمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن الحادث تسبب في مصرع 3 أشخاص بينهم قائد السيارة، علاوة على التسبب في توقف حركة القطارات جزئيًا على خط المناشي.

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن الهيئة حذرت مرارا وتكرارا من عبور شريط القضبان من الأماكن غير المعدة للعبور، موضحا أن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها مرة أخرى بشكل منتظم على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري، دون حدوث أي معوقات.

تصادم القطار بسيارة في مزلقان المناشي

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه أثناء عبور السيارة من مزلقان المناشي، تصادف مرور قطار الركاب، ما أدى إلى الاصطدام بالسيارة، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثث إلى أقرب مستشفى.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة حذرت قائدي وسائقي المركبات والمواطنين من عدم الالتزام بتعليمات المرور، وذلك خلال عبور شريط القضبان، حيث يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة ووقوع العديد من الحوادث، ما يعرض حياة الكثيرين للخطر، مؤكدة أن التزام الجميع بتعليمات المرور سيعمل على تفادي حوادث القطارات.

ولفت أبو المكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عدم التزام قائدي المركبات المختلفة بالسرعة المقررة خلال الدخول على المزلقانات، يؤدي إلى نتائج وخيمة ومنها اقتحام بوابات المزلقانات مع حدوث تلفيات، إلى جانب حوادث القطارات التي تعرض حياتهم للخطر.