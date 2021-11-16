المرور تغلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادي 3 أشهر.. اعرف الطرق البديلة

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنا مع استكمال تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري ضمن المشروع القومي لشبكات الطرق، ما يستلزم غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادي في الاتجاهين، لحين الانتهاء من أعمال التطوير في المنطقة أمام المتجه إلى مناطق حلوان والمنطقة المحيطة بالنفق.

وتنفذ الإدارة العامة التحويلات المرورية بحسب بيان، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 19/11/2021 بداية من الساعة 12 صباحا لمدة 3 أشهر، كما يلي:

التحويلات المرورية لتوسعة دائري المعادي

- الاتجاه القادم بالطريق الدائري من مناطق مدينة نصر اتجاه مناطق زهراء المعادي: استكمال السير والدوران من أسفل الكوبري الدائري.

- الاتجاه القادم من مناطق زهراء المعادي باتجاه نفق كارفور المعادي واتجاه طريق الأوتوستراد، يسلك يمينا شارع السعادة فيسارا اتجاه الطريق الدائري حتى كوبري محمد فوزي، فمنزل الكوبري باتجاه الدائري.

من جانبها، تعيّن الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.