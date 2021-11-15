مبنى جديد لإدارة المرور بالمحلة باستثمارات 42 مليون جنيه

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الاثنين، يرافقه اللواء هانئ عويس، مدير أمن الغربية، والعميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، أعمال إنشاء مبنى المرور الجديد بالمحلة الكبرى، وذلك بتكلفة مالية قدرها 42 مليون جنيه.

حيث تفقد محافظ الغربية ومرافقوه أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وأعمال الدهانات في مبنى مرور المحلة الجديد، ووجه المحافظ بعمل «لاند سكيب» بالمساحات الخالية في مدخل الإدارة.

المحافظ يتفقد مشروعات الرصف بالمحلة

كما تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مشروعات الرصف الجارية في مدينة المحلة، حيث تفقد شارع جمال عبد الناصر من ناحية منشية البكري، والذي تتم به أعمال رش طبقة «البيتومين» تمهيداً لفرد طبقة الأسفلت.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع جمال عبد الناصر من ناحية الجمهورية، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الأرصفة والانترلوك وبالوعات صرف الأمطار في جميع الشوارع التي يجري رصفها.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء أول كوبري مشاة كهربائي بمنطقة الشون، الذي تبلغ تكلفته 9 ملايين جنيه، ويسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين، خاصةً كبار السن والأطفال أعلى شريط السكة الحديد.

تطوير شارع «السلخانة»

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير بشارع السلخانة بالمحلة، حيث تم الانتهاء من فرد طبقة السن تمهيداً لاستكمال أعمال الرصف، وخلال الجولة أكد «رحمي» على استمرار المتابعة اليومية لأعمال ومشاريع الرصف الجارية في من مختلف الشوارع بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك من أجل الاطمئنان على معدلات الإنجاز وجودة العمل.