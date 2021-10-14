يبحث أولياء الأمور عن مصروفات المدارس الحكومية 2021، لجميع الصفوف الدراسية، بعد بدء العام الدراسي الجديد، والتي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الدراسي الحالي، وذلك بعد مرور نحو أسبوعًا من بداية الدراسة، وذلك بعد قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدم تسليم الكتب المدرسية، لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية.

التربية والتعليم: لن يتم تسليم الكتب المدرسية لأي طالب لم يسدد مصروفات المدارس الحكومية 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم، مصروفات المدارس الحكومية 2021، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى أنه لن يتم تسليم الكتب المدرسية لأي طالب، إلا بعد القيام بتسديد المصروفات، موضحة أن الوزارة تسعي إلى انتظام العام الدراسي الجديد، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا.

التربية والتعليم: مصروفات المدارس الحكومية 2021 تبدأ بـ200 جنيها

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في كتابها الدوري، قيمة مصروفات المدارس الحكومية 2021، لجميع المراحل التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وجاءت كالتالى:

1- 300 جنيه من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية.

2- 200 جنيه من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

3- 500 جنيه من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي.

4- 200 جنيه لصفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه سواء الثلاث أو الخمس سنوات.

الفئات المعفاة من مصروفات المدارس الحكومية 2021

وأشارت التربية والتعليم، في كتابها الدوري، إلى الفئات المعفاة من مصروفات المدارس الحكومية 2021، وهي:

1- أبناء الشهداء في ثورة 25 يناير.

2- الطلاب اليتامى سواء كان الطالب يتيم من الأب أو من الأم.

3- أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وجميع المساعدات والمعاشات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

4- أطفال المرأة التي ليس لها عائل أو المرأة المطلقة.

5- أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

6- أطفال الآباء المصابين في ثورة 25 يناير.

7- أبناء المصابين في العمليات العسكرية والحربية والإرهابية والأمنية بكافة المدارس.

8- أبناء الذكور العائدون من السجون بعد الإفراج عنهم فهم لا يملكون دخل شهري ثابت.

9- طلاب مدارس التربية الخاصة.

10- طلاب مدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي.

11- طلاب المدارس الرسمية الدولية بكل أنواعها.

12- الطلاب الملتحقين بالمدارس بعد تحررها من الأمية.

13- طلاب مدارس محافظة البحر الأحمر ومحافظة شمال سيناء وحلايب وشلاتين.