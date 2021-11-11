ما هو نصيب الأرمل فى معاش زوجته المتوفاة؟.. التأمينات تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه اذا توفيت الزوجة المؤمن عليها، أو صاحبة المعاش، يكون للمستحقين الحق في تقاضى معاشها، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، مشيرة إلى أن الزوج يشترط لاستحقاقه معاش زوجته أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات، ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.

وأوضحت التأمينات ردًا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمي، حول أحقية الزوج في معاش زوجته وكذلك نصيبه في معاشها، لتؤكد هيئة التأمينات أنه يشترط ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

شروط حصول الزوج على معاش زوجته

واشترطت التأمينات أيضا لحصول الزوج على معاش زوجته، أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل.

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية، إمكانية أن يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته، طبقًا لأحكام القانون 148 لسنة 2019، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

توزيع معاش الزوجة على المستفيدين

وأكدت الهيئة أنه بعد وفاة الزوجة يقسم معاشها على المستحقين كالتالي:

- أرمل فقط يحصل على 75% من المعاش.

- أرمل ووالد أو والدين: يحصل الأرمل على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي.