الصحة: 13 يوما مهلة للمواطنين لتلقي لقاح كورونا قبل منعهم من دخول المنشآت الحكومية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك مهلة أمام المواطنين للحصول على جرعات لقاح كورونا وذلك لتجنب منعهم من دخول المنشآت الحكومية أو الهيئات والجهات الوزارية في حالة عدم الحصول على اللقاح، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية من أجل السيطرة على الوباء وعدم تفشيه داخل الأماكن الحيوية.

مهلة 13 يوما أمام المواطنين كفرصة أخيرة من أجل الحصول على اللقاح

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لــ«الوطن» أن هناك مهلة 13 يوما أمام المواطنين كفرصة أخيرة من أجل الحصول على اللقاح للدخول للمنشآت الحكومية والحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارات للحكومة، لافتا إلى أن الحكومة لن تتهاون في تنفيذ هذه الإجراءات من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا أو إصابة المواطنين بالفيروس وتجنب ارتفاع عدد الإصابات أو ارتفاع معدل الوفيات المتأثرة بمضاعفات بفيروس كورونا.

«الصحة» وفَّرت جميع اللقاحات المختلفة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة وفرت جميع اللقاحات المختلفة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وذلك وفقا لتوجيها القيادات السياسية لتوفير اللقاحات وتطعيم المواطنين للوصول لـ«مناعة القطيع» وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

وأوضح عبدالغفار، أن وزارة الصحة والسكان خصصت موقعا لتلقي طلبات المواطنين على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح، مشيرا إلى أنه تم تحديد طريقة التسجيل تسهيلا على المواطنين وكتابة البيانات بصورة صحيحة حتى يتسنى لهم الحصول على اللقاح، وتمثلت هذه الخطوات في:

خطوات التسجيل عند التسجيل على موقع وزارة الصحة

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- الإجابة عن سؤال: هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن اضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.