اليوم.. أولى حفلات محمد نور في العراق

يستعد الفنان محمد نور، اليوم الأربعاء، الموافق 17 نوفمبر، لإحياء أولى حفلاته الغنائية في دولة العراق، حيث أعلن عن الحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

محمد نور يروج لحفلته الغنائية الأولى في العراق

وشارك الفنان محمد نور، متابعيه فيديو له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقاً عليه: «حفلتي الأولى في العراق في سندباد لاند لأول مرة مع الشعب الشقيق في بغداد»، مشيراً إلى أن حفله الغنائي سيكون ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي للفنون.

متابعو محمد نور يعلنون انتظارهم لحفلته في العراق

وتفاعل العديد من متابعي الفنان محمد نور، على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلنين انتظارهم لهذا الحفل.

محمد نور يستعد لطرح أغنيته «سداح مداح»

ويذكر أن الفنان محمد نور، يستعد لطرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم «سداح مداح»، والتي تعُد أولى أغنيات ألبومه الجديد «الحب».

نور يطرح برومو أغنية «سداح مداح»

وطرح الفنان محمد نور، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة «سداح مداح»، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه: «قريباً (سداح مداح)، الأغنية الأولى من ألبوم (الحب)».

أغنية «سداح مداح»

وتُعد أغنية «سداح مداح»، للفنان محمد نور، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام ساسو، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وميكس وماستر ياسر أنور.

نور يتعاون مع فريق «واما» في أغنية «نجمة معدية»

كما طرح الفنان محمد نور، أغنية «نجمة معدية»، مؤخراً بالمشاركة مع فريق «واما»، والتي تُعد من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع توما، حيث استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً منذ مدة طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».