فرقة wonder تحيي حفلا غنائيا قبل مباراة مصر والجابون بدعم صلاح والنني

أحيت فرقة wonder لذوي الاحتياجات الخاصة المكونة من هشام عادل وندي شريف وعبدالرحمن عادل، حفلًا غنائيًا منذ قليل على هامش فاعليات المباراة التي تجمع بين مصر والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، عصر اليوم على استاد برج العرب، وذلك بحضور نجوم المنتخب والجهاز الفني.

محمد صلاح يصافح أعضاء فريق wonder

وشهد الحفل الغنائي لفريق wonder ظهور نجم منتخب محمد صلاح الذي قام باستخدام موبايله الخاص لتصوير أعضاء الفريق لدعمهم وتشجيعهم، وبعد انتهائهم من أغنية «قادرين على الدنيا» للفنان مدحت صالح عاد صلاح مجددًا وصعد إلى خشبة المسرح وصافحهم.

محمد النني يدعم فرقة wonder

وألقيا لاعبا منتخب مصر محمد النني ومصطفى محمد، تحية للفريق ووقفا بجوارهم أثناء غنائهم أغنية «أنا عندي حلم».

وقدم الثلاثي أعضاء الفريق أغنيات حماسية خلال الحفل، جاء أبرزها: أغنية «قادرين يا دنيا» للفنان مدحت صالح، وأغنية «أنا عندي حلم»، للفنان حسين الجسمي.

الجماهير المصرية تتوافد على ستاد برج العرب

وبدأ منذ ساعتين توافد الجماهير المصرية، على ستاد برج العرب من انطلاق مباراة منتخب مصر والجابون فى تصفيات مونديال 2022، ومن المقرر أن تقام المباراة بحضور 5 آلاف مشجع، وقام الجماهير بتشجيع المنتخب واللاعبين ورفع أعلام مصر داخل الستاد والاستماع إلى الأغاني الوطنية.

ورغم أن نتيجة المباراة غير مؤثرة بعد ضمان التأهل للمرحلة الفاصلة، ولكن يهدف المنتخب إلى الفوز بمباراة اليوم وتلاشي أخطاء اللاعبين في مباراة مصر وأنجولا السابقة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي «2-2».