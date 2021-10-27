نتائج مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض «تراثنا»

شارك جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتحديدا من قنا وسوهاج للعام الثاني على التوالي في معرض « تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، الذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية واختتم فعالياته منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وأسفرت نتائج مشاركة الجناح الذي أقيم على مساحة 500 متر، من خلال تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن عدة نتائج منها:

نتائج تقرير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

- بلغت إيرادات ومبيعات جناح التنمية المحلية العام الحالي، نحو 4 ملايين جنيه ما بين مبيعات وتعاقدات، في حين لم يتعد حجم المبيعات العام الماضي مليون جنيه.

- جودة المنتجات المعروضة لنحو 50 عارضًا من تكتلات الحرف اليدوية والأثاث بمحافظات سوهاج وقنا.

- تميزت المشغولات الحرفية واليدوية المعروضة، بخامات طبيعية مصرية.

الفركة والتلى أبرز التكتلات

- تضمن جناح التنمية المحلية منتجات خمس تكتلات اقتصادية من محافظتى قنا وسوهاج أبرزها «الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا» و«التلي بمركز شندويل بمحافظة سوهاج» و«الآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج» و«الفخار والخزف بنقادة وجراجوس من قنا» و«النسيج اليدوي بأخميم بقنا».

- دعم عملية التسويق للحرفيين والمعارضين وتلبية مطلبهم بدعم تسويق المنتجات وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها.

فرص عمل

- تشجيع وتوفير فرص العمل، إذ شمل تكتل التلي بشندويل، 11 عارضًا يعمل من خلاله ما يقرب من 600 سيدة منتجة.

- تكتل الفركة ضم 10 عارضين منهم 3 جمعيات وتضم نحو 110 حرفيين، وتكتل صناعة الأثاث بطهطا ويضم 12 عارضًا يمثلون 100 ورشة.

- تكتل صناعة الفخار والخزف يمثل 20 ورشة وتكتل النسيج اليدوي بأخميم والكوثر ويمثلهم 12 عارضًا ويضم نحو 300 حرفي.

-تعزيز ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ووضع خطة استراتيجية لكل تكتل وتهيئة بيئة الأعمال لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ودعم المشروعات الصغيرة.

- 10 تكتلات اقتصادية يدعمها برنامج التنمية المحلية في قنا وسوهاج وهى تكتلات العسل الأسود والفركا والطماطم والشمر والفخار بمحافظة قنا و تكتلات الأثاث والتلى والبصل والصناعات النسيجية بأخميم والفاصوليا الخضراء بسوهاج

- 4 تكتلات بمحافظتى أسيوط والمنيا سيتم دعمها وهى الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط والعسل الأسود والنباتات العطرية والطبية بالمنيا.

تسويق المنتجات إلكترونيا

- ربط العارضين بمنصة «أيادي مصر» التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى للتسويق الإلكتروني للمنتجات لدعم وتمكين المرأة والشباب

- العمل على رفع الوعى بأهمية التكتلات الاقتصادية بتنفيذ أنشطة تسويقية لتحقيق انتشار أوسع للعارضين

- دعوة عدد من مصممي الأزياء والمؤسسات المحلية المهتمة بنشاط التكتلات لزيارة الجناح ورؤية المنتجات على الطبيعة

- طرح مبادرة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتصنيع خيوط الفضة والذهب لمنتجات التلى بتكلفة أقل من المستورد

- العمل على حل المشاكل وإزالة المعوقات التي تواجه تلك الحرف في مصر.