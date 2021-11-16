تغيرات جديدة في سوق الأدوات الصحية: إلغاء البيع بالتقسيط

شهد سوق الأدوات الصحية والسباكة حالة من الهدوء والركود في حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية، نتيجة عدد من العوامل التي أوضحها متي بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية والسباكة، بغرفة القاهرة التجارية.

وقال «بشاي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن حالة الركود التي يشهدها السوق المصري في الوقت الحالي، جعلت الموردين بالجملة يحتاطون من البيع بالأجل أو القسط في الوقت الحالي.

البيع بالتقسيط أو بالأجل

وأضاف نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية والسباكة، أنه في الوقت الماضي كان يتم بيع كميات كبيرة من المنتجات والأدوات الصحية، عن طريق الدفع الآجل أو تقسيط أسعار المنتجات على فترات من قبل تجار الجملة إلى الموزعين القطاعي، لكن هذا أصبح غير موجودًا في الوقت الحالي.

وأوضح أنه حاليًا عندما يرغب الموزعين في شراء كميات من الأدوات الصحية فيتم إعطائه مستلزمات على نفس قيمة الأموال التي يمتلكها في الوقت الحالي بشكل نقدي، ولا يتم العمل حاليًا بنظام التقسيط بل أصبح البيع يتم عن طريق الدفع النقدي لا غير.

%40 ارتفاع في تكاليف السباكة بسبب المتغيرات العالمية

وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية والسباكة، بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن ذلك جاء بسبب ارتفاع المواد الخام العالمية، وأسعار النقل التي طرأت نظرًا لارتفاع أسعار الوقود والنفط العالمية، كما أن أسعار الأدوات الصحية والسباكة ارتفعت بنسبة تتراوح من 30% و40%، وهو ارتفاعات واضحة والتي كانت السبب الرئيسي في انخفاض المبيعات وركود الأسواق.

ولفت إلى أن أسعار الخامات ومصادر الطاقة اللازمة لخطوط الإنتاج المحلية ارتفعت، حيت تراوحت المنتجات المحلية والمستوردة بفارق بسيط، لما تتسم به مصر من جودة الصناعة في بعض منتجات الأدوات الصحية، مؤكدًا أن أغلب المنتجات والخامات يتم استيرادها من الخارج.