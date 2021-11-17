5 أفلام تنتظرها السينمات خلال العام الجديد.. عز وحلمي أبرز نجومها

أيام قليلة تفصلنا على بداية العام الجديد، والذي من المقرر خلاله طرح عدد من الأفلام الجديدة بدور العرض، ونعرض في التقرير التالي أبرز تلك الأعمال السينمائية.

- فيلم «كيرة والجن»

من المقرر طرح فيلم «كيرة والجن» للفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز، بداية العام الجديد، وذلك بعد عدّة تأجيلات.

الفيلم بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري، وتعود أحداث الفيلم بالمشاهد إلى ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبد القادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي، والعمل مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد تحمل الاسم نفسه، إخراج مروان حامد.

- فيلم ريتسا

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لطرح أحدث أعماله ريتسا، بدور العرض بداية العام الجديد، وتدور أحداث الفيلم حول قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم.

فيلم «ريتسا» تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري، ويقوم ببطولته كل من محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمي ومي الغيطي ومريم الخشت وعائشة بن أحمد ونور إيهاب.

- فيلم «العيل»

بدأ الفنان أحمد حلمي تصوير مشاهده في فيلمه «العيل» مع المحرج محمد شاكر خضير، ويشارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل ونسرين أمين وروبي ونور إيهاب.

- فيلم «أبو صدام»

يستعد الفنان محمد ممدوح لطرح فيلمه الأخير «أبو صدام»، حيث ينتهي من تصويره خلال أيام قليلة، ​ليكون جاهزا للعرض بموسم نصف العام السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول سائق شاحنات يدعى «أبو صدام» ويتركز عمله على طريق الساحل الشمالي ويتعرض لمواقف صعبة، ويشارك في البطولة سيد رجب وأحمد داش.

- فيلم «عودة طاقية الإخفا»

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي بتصوير فيلمه الجديد و«عودة طاقية الإخفا»، برفقة المخرج رامي رزق الله لوضع اللمسات النهائية قبل التصوير.