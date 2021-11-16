خبراء: مناهج «4 ابتدائي» تتضمن مقررات من المرحلة الثانوية والجامعة

مازالت أزمة أولياء الأمور والطلاب مع مناهج الصف الرابع الابتدائي، هي حديث الساعة، نظراً لإضافة مقررات على الطلاب وصفها أولياء الأمور بـ«الطويلة والمعقدة»، وأخرها إضافة دروس من مناهج المراحل المتقدمة الإعدادية والثانوية، فطالب أولياء الأمور بتخصيص جزء من مناهج الفصل الدراسي الأول للفصل الدراسي الثاني كنوع من التخفيف على الطلاب حتى يتمكنوا من استيعاب هذا القدر الكبير من المعلومات.

مطالب بنماذج امتحانية لتدريب للطلاب

وقالت مرفت عويس، مدرسة دراسات اجتماعية، وخبيرة تربوية، إن منهج الصف الرابع الابتدائي يشمل دروسا من مناهج الصف الأول الثانوي، مثل درس المصادر الأولية والثانوية في كتاب التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي والتي توضح أن المصادر الأولية هي الأهرامات والثانوية هي كتابات المؤرخين.

ووصفت «عويس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، هذه المقررات بالـ«ثقيلة» على الطالب، موضحة أن درس موقع مصر الجغرافي المقرر في منهج الصف الرابع الابتدائي هو نفسه مقرر في منهج الصف الأول الثانوي في مادة الجغرافيا، مشددة على ضرورة توفير نماذج للامتحانات حتى يتثنى للطلاب التدريب على نوعية التقييم في هذه المقررات.

دروس من مناهج ثانية إعدادي القديمة

من جانبها، أكد أحمد إسماعيل مدرس لغة عربية، أن منهج الصف الرابع الاتبدائي به مصطلحات تبدو معقدة لبعض الطلاب مثل كلمة «الاسطرلاب» وهي وسيلة لتحديد الاتجاهات وهي اختراعات عربية أصلها عربي في درس مريم ومريم، موضحاً أنها جاءت في منهج الصف الثاني الإعدادي منذ ما يقرب من خمس سنوات في درس بعنوان «اختراعات عربية».

مناهج الرياضيات تدرس في الجامعات

من جانبها، قالت سوزان محمد، إحدى أولياء الأمور، أن درس التكيف في مادة العلوم سيدرسه طلاب الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، موضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منهج الرياضيات به استراتيجيات للجمع والطرح يدرسها طلاب الجامعات.

«البيومي»: المقررات تخرج أجيال كُتبت لها مناهج دراسية لم تدرسها فعلياً

وفي سياق متصل، قال حامد البيومي، مدرس، إن منهج الصف الرابع الابتدائي خاصة في مادتي الرياضيات والعلوم به عدد كبير من الدروس التي يصعب على الطلاب استيعابها، مشدداً على ضرورة تقسيم هذه المناهج على فصلين دراسيين، وإلا ستسهم في تخريج أجيال كُتبت لها مناهج دراسية لم تدرسها فعلياً.

وأضاف «البيومي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعلمين يواجهوا صعوبة في إتمام شرح المقررات الدراسية وإتقانها من قبل التلاميذ لتعدد الموضوعات والأفكار والدروس.